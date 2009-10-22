Студент нанес ножевые ранения 16-летней школьнице

В Луцке задержали студента одного из высших учебных заведений, который нанес ножевые ранения 16-летней школьнице.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Волынской области, задержанный рассказал, что с потерпевшей раньше был знаком - они некоторое время встречались, а затем расстались. Парень не смог простить ей этого, и жестоко отомстил.

Теперь задержанный находится в ИВС Луцкого горотдела милиции. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Работники милиции проинформировали, что инцидент произошел на этой неделе. Вечером девушка шла в гости к своему товарищу, предварительно позвонила ему по телефону и предупредила, что подходит к дому. Когда же прошло достаточно времени, а она не появилась, товарищ решил пойти навстречу девушке. Он нашел ее в кустах с серьезным ножевым ранением в участок почки.

Теперь девушка находится в областной детской больнице.