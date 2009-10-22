Москаль просит проверить еще один университетский диплом

Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму просит министра образования и науки Украины Ивана ВАКАРЧУКА создать комиссию для проверки законности получения диплома Таврического национального университета имени В.И. Вернадского депутатом крымского парламента Александром МЕЛЬНИКОМ.

По сообщению пресс-службы милиции, текст которого передан сегодня СМИ, А.МЕЛЬНИК обучался в вузе по специальности «география» с 1989-го по 2004-ый год.

«Главное управление МВД Украины в Крыму усматривает многочисленные нарушения, допущенные при зачислении, отчислении, восстановлении и окончании гражданином МЕЛЬНИКОМ учебного заведения», - заявили правоохранители.

Как известно, нынешний начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ неоднократно называл А.МЕЛЬНИКА влиятельным криминальным авторитетом.