МВФ выделил Белоруссии еще 700 млн. долларов

Международный валютный фонд в среду, 21 октября. принял решение выделить второй транш стабилизационного кредита Белоруссии. Как сообщается на сайте организации, Белоруссия получит 699,5 миллиона долларов США.

Первый транш стабилизационного кредита размером 679,2 миллиона долларов МВФ выделил Белоруссии в начале 2009 года. В июле 2009 года по просьбе страны фонд увеличил общий размер 2,23-миллиардного кредита еще на миллиард.

Решение о выделении второго транша МВФ принял после оценки антикризисных мер, принимаемых правительством Белорусии. Финансисты отметили, что страна проводит адекватную политику на валютном рынке, оптимизирует расходы и воплощает в жизнь способствующие оздоровлению экономики реформы.

Белоруссия обратилась к МВФ после того, как не удалось договориться о кредитах с Россией.

Лента.ру