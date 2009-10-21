Нафтогаз просит политиков не считать потери и прибыли НАК

НАК «Нафтогаз Украины» считает недопустимыми и не отвечающими действительности высказывания политиков разных уровней по поводу состояния и ожидаемых результатов процесса реструктуризации внешней задолженности компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в компании отмечают необоснованность и некорректность определенных расчетов так называемых «потерь» или «прибылей» компании в результате реструктуризации, которые предоставляются в рамках заявлений некоторых политиков.

Более того, компания в который раз предостерегает политиков всех уровней от подобного рода заявлений, поскольку содержащаяся в них искривленная и неправдивая информация может не только нанести ущерб имиджу государству и НАК «Нафтогаз Украины», но и привести к прямым финансовым потерям последней.

В пресс-службе компании отмечают, что процесс реструктуризации внешней задолженности НАК «Нафтогаз Украины» находится на финальной стадии, и до его полного завершения компания не имеет возможности давать какие-либо комментарии относительно окончательных условий реструктуризации и расчетов ее целесообразности. Наряду с этим НАК «Нафтогаз Украины» и ее советники прилагают все возможные усилия для достижения оптимального результата, который будет отображать справедливые рыночные условия, а следовательно, позволит как компании, так и правительству Украины и в дальнейшем конструктивно сотрудничать с международными финансовыми институтами.

В компании считают, что нагнетание истерии вокруг «Нафтогаза Украины» является лишь попыткой использовать компанию в политическом противостоянии и получить «политические дивиденды» в процессе новой избирательной кампании. Поэтому НАК «Нафтогаз Украины» в который раз призывает политиков всех уровней к конструктивному и взвешенному подходу в предоставлении оценок относительно деятельности компании.

Как сообщал УНИАН, 19 октября т.г. большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию.

30 сентября НАК «Нафтогаз Украины» выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долл. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.