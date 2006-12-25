Как одесситы борются с резонансными преступлениями по поручению Януковича

В Одессе обнаружен крупный конвертационный центр, оборот которого составлял свыше 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Одесской таможни Василий ШАБЛОВСКИЙ, выступая на рабочем совещании по итогам проведения в Одесской области комплексной оперативно-профилактической операции по усилению противодействия преступности.

Офис фирмы находился в квартире в центре города. Сотрудники налоговой милиции изъяли печати, фальшивые документы на 50 тыс. грн., а также первичные бухгалтерские и налоговые документы более чем 30 предприятий различных форм собственности.

Выступая на совещании, начальник облуправления налоговой милиции Сергей КОНЕВ отметил, что с 15 декабря специалисты ведомства совместно с оперативными командами провели 42 рейда и по результатам проверок возбудили 6 уголовных дел.

Всеукраинская операция по противодействию преступности, пресечению наркопреступлений, выявлению преступлений на приоритетных направлениях экономики, раскрытию тяжких и резонансных преступлений проводится с 15 декабря 2006 г. по 15 января 2007 г. в соответствии с поручением премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.