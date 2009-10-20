Гривня на межбанке устояла

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2320/8,2685, к 12:00 цены понизились – 8,2225/8,2440. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,2290/8,2535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2821/0,2837, к 12:00 цены снизились - 0,2812/0,2824. К закрытию цены установились на уровне 0,2818/0,2828.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1725 (-0,1475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4955/1,4990.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3285/12,3755, к 12:00 цены ушли вниз - 12,2940/12,3265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,3185/12,3595.