Хулиган развлекался, приставляя пистолет к головам прохожих

В Одессе сотрудники милиции задержали и разоружили 22-летнего гражданина, который своеобразно «развлекался», приставляя пистолет к голове случайного прохожего.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Одесской области, о неадекватном поведении пьяного дебошира проинформировал Суворовский РОВД города очевидец события, уточнив, что «хулиган осыпает нецензурной бранью прохожего, пытаясь спровоцировать драку и угрожая пистолетом».

У задержанного изъят пистолет ПМ с магазином без патронов и граната с маркировкой Ф-2. При осмотре выяснилось, что магазин в пистолете был без патронов, а граната применяется для игры в пейнтбол.

«Объяснить свои деяния, а также цель хранения пистолета задержанный отказался. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела», - уточнил руководитель ЦОС облУВД Владимир ШАБЛИЕНКО.