Генпрокуратура не забирала из МВД дело о развращении детей

Генеральная прокуратура Украины не забирала, как утверждают некоторые СМИ, из Главного следственного управления МВД уголовное дело о развращении двух несовершеннолетних.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отметив, что дело и в дальнейшем находится в производстве МВД.

Также в ведомстве отметили, что Генпрокуратура наделена полномочиями, в случае необходимости, на короткий срок вытребовать дело для проверки соблюдения законности во время проведения следственных действий.