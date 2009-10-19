Генпрокуратура не забирала из МВД дело о развращении детей
23:26, 19 октября 2009Общество
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Уточняет пресс-служба
Генеральная прокуратура Украины не забирала, как утверждают некоторые СМИ, из Главного следственного управления МВД уголовное дело о развращении двух несовершеннолетних.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отметив, что дело и в дальнейшем находится в производстве МВД.
Также в ведомстве отметили, что Генпрокуратура наделена полномочиями, в случае необходимости, на короткий срок вытребовать дело для проверки соблюдения законности во время проведения следственных действий.
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