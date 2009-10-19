Медиа-юрист напоминает о разнице между журналистикой и пиаром

Городская прокуратура Одессы возбудила уголовное дело в отношении двух задержанных граждан, а также "неустановленных лиц", совершивших нападение на съемочную группу местного телеканала АТВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом сегодня обнародовала пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Уже установлено, говорится в сообщении, что съемочная группа телеканала подверглась нападению со стороны неизвестных лиц, у которых пыталась взять интервью 29 сентября. Дело возбуждено по признакам ч.1 ст.171 УК Украины (препятствование деятельности журналистов). Расследовать его поручено следственному отделу Одесского горУВД.

Так же квалифицирует деяния правонарушителей и председатель Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна КОТЮЖИНСКАЯ. По ее мнению, инцидент может быть расценен как хулиганство, вмешательство в журналистскую деятельность, нанесение телесных повреждений, однако "не как разбой».

Вместе с тем, Т.КОТЮЖИНСКАЯ, просмотрев видео с места событий, оценила «действия репортеров АТВ не как журналистскую, а как пропагандистскую работу».

Причем совершенно очевидно, убеждена медиа-юрист, что это «работа исключительно одной политической силы - партии "Родына".

В обнародованном комментарии Т. КОТЮЖИНСКОЙ по поводу освещения телеканалом «АТВ» акции по сбору подписей за отставку двух руководителей управлений Одесского горсовета также констатируется "безусловное нарушение журналистской этики. Деятельность журналиста должна быть объективна, а значит - беспристрастна. В данном же случае мы имеем дело с пропагандой, а не журналистикой. То же, кстати, в свое время Комиссия по журналистской этике вменяла Григорию КВАСНЮКУ, который, представляясь журналистом, по сути, был пиарщиком".

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Окружной административный суд Одесской области должен был рассматривать дело об аннулировании лицензии телекомпании АТВ, контролируемой экс-депутатом горсовета Игорем МАРКОВЫМ, который находится в розыске.

По сведениям издания «Телекритика», «в течение 2006-2008 годов Национальный совет провел четыре проверки АТВ. Были зафиксированы нарушения ст. 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в частности, ч. 2 (призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины), ч. 3 (призывы к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды), ч. 9 (распространение информации, которая нарушает законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на честь и достоинство лица).

Здание суда пикетировали представители общественных организаций «Свободная Одесса», «Комитет обороны Одессы», «Просвіта», УНП, которые поддерживали требования Нацсовета, а также сторонники телеканала - предприниматели с рынка «Северный» и коммунисты.

Когда стало известно решение суда о переносе на 20 октября слушания дела об аннулировании лицензии телекомпании АТВ, участники акции у ворот суда заметили за 200 метров группу людей, возвращающихся к месту пикетирования суда. Причем один из них, представившийся оператором АТВ, показывал участникам акции свою окровавленную руку, утверждая, что стал жертвой нападения злоумышленников, которые выхватили телекамеру и разбили.

30 сентября по факту нападения и завладения видеокамерой оператора телекомпании АТВ Дмитрия ДОКУНОВА следователь милиции Киевского РОВД Одессы возбудил уголовное дело по признакам ст. 187 (разбой) УК Украины.