Погиб сын Владимира Кузьмина

Директор группы "Динамик" Виталий Николаев подтвердил информацию о том, что сын известного музыканта Владимира Кузьмина Степан погиб.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что С.Кузьмин сорвался с карниза 18-го этажа, пытаясь перебраться на балкон соседей, спасаясь от пожара. Возгорание возникло в его квартире в Москве.

Очевидцы трагедии рассказывают, что сначала хозяин квартиры пытался выбраться через входную дверь.

Сейчас пожар потушен, выясняются причины возгорания.

Это вторая трагедия в семье известного музыканта, напоминает РосБизнесКонсалтинг. В 2002 г. была убита дочь В.Кузьмина Елизавета. Тогда 19-летнюю женщину преступник зарезал прямо в ее квартире.