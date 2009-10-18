Что там с долгами Нафтогаза?

Реструктуризация долгов НАК «Нафтогаз Украины» не повлияет на стоимость кредитов как для самой компании, так и для Украины в целом. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил председатель правления компании Олег ДУБИНА.

В частности, на вопрос о том, повлияет ли прошедшая реструктуризация долгов компании на стоимость кредитных ресурсов в будущем, он заявил: «Думаю, что в среднесрочной перспективе не повлияет. Вместе с другими мероприятиями по улучшению финансового состояния компании успешная реструктуризация задолженности НАКа в этом году улучшит структуру долга компании. В среднесрочной перспективе это повлияет на улучшение кредитного рейтинга и возможность привлечения финансирования».

При этом О.ДУБИНА считает, что успешное и бесконфликтное решение проблемы долгов «Нафтогаза» позитивно повлияет и на рынок украинских долговых обязательств в целом.

«Уверен также, что цивилизованное решение долговой проблемы НАКа благоприятно скажется на украинском рынке долгов», - заявил он.

Также он сообщил точную дату, когда можно будет с уверенностью заявить об успешной реструктуризации внешних долгов «Нафтогаза». «Точная дата - 23 октября. Это дата выпуска в обращение новых ценных бумаг НАК «Нафтогаз Украины». Думаю, он пройдет успешно. Есть все предпосылки и основания быть в этом уверенным», - заявил О.ДУБИНА.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» предложила держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Предлагалось увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. Согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Напомним, 30 сентября НАК «Нафтогаз Украины» выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долл. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Справка УНИАН. Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.