В Кировоградской области общий долг по зарплате - 38 миллионов

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях Кировоградской области по состоянию на 1 октября 2009 года составляет 38 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время совещания с участием председателя ОГА сообщила начальник Главного управления труда и социальной защиты населения Кировоградской облгосадминистрации Галина ПАСТУХ.

По ее словам, 24 млн. грн. долга приходится на экономически неактивные предприятия, еще 10 млн. грн. – на предприятия-банкроты. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляет 50,5 млн. грн.

«По состоянию на начало октября 5,7 тыс. жителей области своевременно не получили вознаграждение за свой труд. Средняя сумма невыплаченных каждому работнику средств – около 4,7 тыс. грн.», отметила Г.ПАСТУХ.

Она сообщила, что наиболее критическая ситуация с невыплатами зарплат сложилась в городах областного подчинения. По ее словам, на г. Александрия приходится 65% долга, на г. Кировоград – 28%, на г. Светловодск – более 3%, на районы – 2,4%.

«В разрезе отраслей самая большая сумма задолженности на предприятиях промышленности – более 30 млн. грн. Свыше 4 млн. грн. должны коммунальные службы, еще 2,4 млн. грн. – у предприятий государственной формы собственности», - подчеркнула Г.ПАСТУХ.