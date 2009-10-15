Такого снега на Львовщине не видели 12 лет

Преждевременная зима натворила бед в двенадцати областях Украины. Из-за сильного ветра и снега больше всего пострадала Львовщина. Нанесенный Львовской области ущерб от стихии, по состоянию на 21.00 14 октября, оцениваются в 10 млн. грн., сообщил УНИАН председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

По словам губернатора, в частности, из этой суммы 6 млн. грн. составляют убытки ОАО «Львовоблэнерго», остальное – убытки Львовской железной дороги и затраты на первоочередные аварийно-восстановительные работы.

«Из резервного фонда бюджета области будет выделено 1 млн. грн. на проведение безотлагательных работ по ликвидации последствий стихии», - проинформировал Н.КМИТЬ.

По информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, на протяжении 14 октября в горных районах Львовской области выпал снег высотой до 25 см, тогда как в последний раз такие снегопады в октябре наблюдались в 1997 году.

По информации управления, из-за сильного снегопада практически парализовано движение на автодорогах горных районов области – Турковском и Сколевском.

Также, как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, есть первые пострадавшие от ненастья. Пожилая жительница Львова сломала ногу, поскользнувшись на заснеженной дороге.

Справка УНИАН. 26 октября 1997 года во Львовской области было зафиксировано выпадение снега высотой 19 см, однако при этом снег шел пять суток подряд.