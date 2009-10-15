В Украину прибывает министр обороны Польши

Сегодня в Украину с двухдневным визитом прибывает польская военная делегация во главе с министром национальной обороны Республики Польша Богданом КЛИХОМ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, сегодня состоится встреча Б.КЛИХА с и.о. министра обороны Украины Валерием ИВАЩЕНКО и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества между Украиной и Польшей в оборонной сфере, а также вопросы сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических структур безопасности.

Также В.ИВАЩЕНКО и Б.КЛИХ планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в рамках выполнения миротворческих задач, в частности, состояние и перспективы создания совместного украинско-польско-литовского миротворческого подразделения “ЛитПолУкрбриг”.

Не останутся вне поля зрения руководителей оборонных ведомств Украины и Польши вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

16 октября польская военная делегация посетит в Сумской области государственное предприятие Министерства обороны «Конотопский авиационный ремонтный завод “Авиакон”, где ознакомится с возможностями и производственными мощностями предприятия по проведению ремонта и модернизации вертолетов серии “Ми” в интересах Войска Польского.