Компьютерные игровые клубы в Украине - в антисанитарном состоянии

Компьютерные игровые клубы в Украине находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на открытии VІ Конгресса педиатров Украины сообщил директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, президент Ассоциации педиатров Украины Юрий АНТИПКИН.

По его словам, значительная скученность детей при микробиологическом загрязнении в компьютерных клубах представляет опасность для здоровья детей.

“Наиболее уязвимыми к влиянию неблагоприятных факторов являются подростки 13-14 лет, бесконтрольное посещение этих клубов влияет на психическое и физическое здоровье учеников. Это проявляется нарушениями в функциональном состоянии, нервной системе, ухудшении зрения и разных нарушениях систем и органов детского организма”, – отметил Ю.АНТИПКИН.