Лазаренко претендует на активы стоимостью 100-200 млн. долларов

Экс-премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО претендует на активы в Днепропетровске общей стоимостью 100-200 млн. долл. по оценкам до кризиса.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета фондовой компании «Славутич-Капитал» Геннадий КОРБАН.

По его словам, речь идет о недвижимости в Днепропетровске, торговых, аптечных сетях и других объектах, находящихся сегодня в собственности бывших бизнес-партнеров П.ЛАЗАРЕНКО, а также его родственников.

«С 2006 года П.ЛАЗАРЕНКО развил очень активную деятельность относительно собственности, записанной на своих бизнес-партнеров, родственников», – сказал Г.КОРБАН.

По его словам, это привело к корпоративному конфликту между экс-премьер-министром и его бизнес-партнерами, что и побудило последних обратиться за защитой к днепропетровскому бизнесмену Вячеславу Брагинскому.

Как сообщал УНИАН, 13 октября около 9:00 в центре Днепропетровска прогремел взрыв. В результате взрыва погиб бизнесмен В.Брагинский, проходивший в это время мимо дома. Прокуратура возбудила уголовное дело, предварительная причина трагедии – сработавшее взрывное устройство. Следственное управление УМВД в Днепропетровской области возбудило уголовное дело по п. 5 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.