Боярский Центр метрологии газа получит общеевропейское значение

Центр метрологии природного газа в Боярке в будущем приобретет статус регионального и будет обслуживать потребности Украины, Беларуси и Молдовы.

Как сообщили УНИАН в представительстве Европейской комиссии в Украине, об этом вчера шла речь в ходе церемонии открытия Центра, в которой приняли участие Комиссар ЕС Андрис ПИБАЛГС и вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Ожидается, что в перспективе Центр также будет осуществлять стандартизацию и оценку качества нефтепродуктов и измерения потоков нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, планируется, что этот Центр станет средством развития системы мониторинга безопасности и надежности украинской сети транзита и поставок углеводородов.

«Украина является одной из ключевых стран, которые осуществляют транзит поставок углеводов в ЕС, обеспечивая 40% импорта природного газа в страны ЕС. Поэтому гарантирование безопасной, прозрачной и надежной транзитной системы имеет первоочередное значение для Украины и ЕС», - отмечалось в ходе церемонии открытия Центра.

„Этот Центр будет работать по новейшим европейским технологиям и способствовать торговле газом между Россией, Украиной и ЕС благодаря повышению прозрачности, надежности и точности”, - сказал комиссар ЕС А.ПИБАЛГС.

Как сообщал УНИАН, строительство метрологического центра велось с помощью общего финансирования Европейской Комиссии и НАК „Нафтогаз Украины” в рамках Межгосударственной программы транспортировки нефти и газа в Европу (INOGATE).

НАК «Нафтогаз Украины» профинансировала строительство Газового метрологического центра на сумму более 60 млн. евро. Частичное финансирование строительства Газового метрологического центра осуществлено Европейской Комиссии. Объем выделенного гранта составил 9 млн. евро. За счет гранта Еврокомиссии были профинансированы поставки уникального метрологического оборудования ведущих мировых производителей.

Центр будет обеспечивать применение единых стандартов определения качества и оценки потоков природного газа, который транспортируется из России в страны Европы, в соответствии с международными стандартами измерения объемов и качества.

Во время строительства комплекса был учтен опыт лучших метрологических центров при газовых компаниях, которые действуют во Франции (Gaz de France), Германии (Ruhrgas), Канаде (Trans Canada Calibration) и Голландии при Национальном институте эталонов Королевства Нидерландов NMI.

Газовый метрологический центр в Боярке является единственным в Европе, что позволяет осуществлять работы по проверке и испытанию счетчиков, которыми оборудуются трубопроводы диаметром 400-1020 мм. По оценкам специалистов НАК «Нафтогаз Украины», ежегодный объем предоставления таких услуг компаниям Европы и стран СНГ будет составлять около 20 млн. евро.

Справка УНИАН. Газовый метрологический центр в Боярке является второй очередью строительства Центра метрологии нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа.

Строительство второй очереди объекта было завершено в 2003 году монтажом калибровочного стенда с рабочей средой - воздух. Производитель оборудования - бельгийская фирма Instromet.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать строительство третьей очереди Центра, который будет включать комплекс по измерению расходов и определению качества нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. В состав комплекса войдут мобильные лаборатории по исследованию качества нефтепродуктов.