В конфликте вокруг ”Озерки” поставили точку

Хозяйственный конфликт вокруг днепропетровского рынка "Озерка" разрешен в ходе переговоров заинтересованных сторон, их принципиальные договоренности на данный момент оформляются юридически.

Об этом говорится в совместном заявлении представителей КП "Центральный рынок" (г.Днепропетровск) и ОАО "Днепропетровский центральный рынок", переданном агентству УНИАН.

" Совместное заявление представителей КП "Центральный рынок" (г.Днепропетровск) и ОАО "Днепропетровский центральный рынок "

Мы, представитель интересов КП "Центральный рынок" (г. Днепропетровск) Геннадий Корбан и представитель интересов ОАО "Днепропетровский центральный рынок" Андрей Сумцов, объявляем о завершении переговоров по разрешению хозяйственного конфликта вокруг рынка "Озерка". В ходе переговоров нами были достигнуты принципиальные договоренности, устраивающие обе стороны, которые в настоящий момент оформляются юридически. Однако, уже сегодня мы ответственно сообщаем жителям Днепропетровска и коллективу рынка, что на "Озерке" наконец начинается период стабильности и благополучия. Мы хотим особо отметить огромную заслугу в переговорном процессе со стороны Владимира Воробьева и выражаем искреннее соболезнование его родным и близким в связи с безвременной кончиной. Мы надеемся, что правоохранительные органы как можно быстрее расследуют это преступление. Геннадий Корбан, Андрей Сумцов "

Как сообщал УНИАН, 30 октября т.г. была осуществлена попытка силового захвата рынка "Озерка". По факту вооруженного нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Суд Индустриального района Днепропетровска дал санкцию на арест зачинщиков захвата рынка. Их действия квалифицированы как создание организованной преступной группировки.

Исходя из первых показаний, которые дали подозреваемые, за последними событиями вокруг «Озерки» стоит российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН и один из бывших директоров рынка, который сейчас также является гражданином России.

В настоящий момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству.

По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять М.КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины. 20 ноября М.КУРОЧКИН был задержан в аэропорту “Борисполь”. Накануне он сообщил, что прилетит в Киев по просьбе В.Воробьева и украинского предпринимателя Г.КОРБАНА для решения конфликта вокруг рынка.

Председатель правления ОАО "Днепропетровский центральный рынок", гражданин РФ В.Воробьев был застрелен в ночь на 16 декабря в Днепропетровске. Милиция считает главной версией убийства бизнес-интересы.