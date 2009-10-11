13-16 октября во Львове пройдет семинар Парламентской Ассамблеи НАТО, организованный в рамках Инициативы Роуза-Рота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, участие в семинаре примут около 120 парламентариев из разных стран Центральной и Восточной Европы, большинство из которых посетят Львовскую область впервые.

Проведение семинара Роуза-Рота на территории Украины - очень почетная и ответственная задача. Это событие будет способствовать популяризации Львовского региона и евроинтеграции страны в целом, отметили в ОГА.

Справка УНИАН. Евроатлантические отношения со странами Центральной и Восточной Европы координируют в рамках так называемой Инициативы Роуза-Рота, начало которой в 1990 году было положено тогдашним председателем Североатлантической ассамблеи конгрессменом Чарли РОУЗОМ и сенатор Билл РОТОМ