«Общество против коррупции»: позвони в Кабмин

8 октября при участии Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, руководителей министерств, Государственной налоговой администрации, Главгосслужбы и СБУ состоится прямая телефонная линия на тему «Общество против коррупции», а также брифинг для представителей СМИ.

Как сообщает Правительственный портал, начало брифинга в 13:30, начало работы прямой телефонной линии в 14:00.

Место проведения: клуб КМУ, ул. Институтская, 7, км.206.

Аккредитация (до 12.00, 8 октября) по телефонам: 256-66-03, 256-65-71, 067-656-52-40 та antikor@kmu.gov.ua.