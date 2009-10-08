«Общество против коррупции»: позвони в Кабмин
05:21, 08 октября 2009Общество
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С 14.00 работает прямая линия
8 октября при участии Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, руководителей министерств, Государственной налоговой администрации, Главгосслужбы и СБУ состоится прямая телефонная линия на тему «Общество против коррупции», а также брифинг для представителей СМИ.
Как сообщает Правительственный портал, начало брифинга в 13:30, начало работы прямой телефонной линии в 14:00.
Место проведения: клуб КМУ, ул. Институтская, 7, км.206.
Аккредитация (до 12.00, 8 октября) по телефонам: 256-66-03, 256-65-71, 067-656-52-40 та antikor@kmu.gov.ua.
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