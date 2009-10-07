Потап просит депутата ПР заняться делом

Украинский рэп-исполнитель ПОТАП сегодня обратился к народному депутату Украины от Партии регионов Елене БОНДАРЕНКО и призвал ее «заняться настоящим делом», предвыборной кампанией своего кандидата.

Как сообщил сам артист в комментарии, полученном УНИАН, ему очень приятно, что депутат высоко оценила тур «С Украиной в сердце!».

«Мне очень приятно, что Вы так высоко и дорого оцениваете наш тур «С Украиной в сердце!». Вы как народный депутат нашли для себя самое лучшее и самое эффективное применение – заниматься мониторингом нашего тура и рекламной кампании Юлии ТИМОШЕНКО», – отметил рэпер.

«Для меня это действительно показатель, что мы не зря затеяли нашу акцию. Нас заметили и оценили. Ура! Я думаю, что и цифра в 50 млн. долларов тоже не случайная. Именно за столько ваша партия наверняка пыталась купить украинских артистов, но не получилось. Оказывается не все продается в нашей стране. Но не отчаивайтесь! Вы же знаете телефоны российских и других зарубежных звезд, которые всегда готовы Вас поддержать", - отмечается в его письме.

«Кайф - это не только тогда, когда у тебя полные карманы бабла, но и когда вокруг видишь счастливые лица, красивые города, отремонтированные дороги. Быть счастливым в стране, где большинству ее граждан плохо - невозможно. «Не измеряй любовь в условных единицах», - не устану повторять я для Вас, Елена!", - заявил ПОТАП.

«Огромная к Вам просьба - займитесь настоящим делом, предвыборной кампанией Вашего кандидата, в конце концов. Давайте будем толерантными друг к другу, уважать мнение каждого и соблюдать правила этики. Лично я буду голосовать за умную, трудолюбивую, красивую, сексапильную Юлию ТИМОШЕНКО! Добро пожаловать в мир честной конкуренции!" - отметил артист.

Ранее народный депутат Е.БОНДАРЕНКО заявила, что в августе было размещено почти 1700 носителей с рекламой «Вона працює», в сентябре - до появления незаконно размещенных холдеров на мостах в Киеве - чуть более 1700. «По среднерыночным ценам такой заказ потянул на 20 миллионов гривен. В то же время депутат отметила, что в августе размещение рекламы Партии регионов по Украине «не превысило 100 носителей, это была инициатива местных партийных ячеек».

На вопрос о том, сколько приблизительно потратила Ю.ТИМОШЕНКО на «песенную» кампанию, Е.БОНДАРЕНКО ответила: «Точно знают только ее казначеи, так как гонорары звездам - информация закрытого типа. По оценкам наших источников, которые ведают ценовой ситуацией на рынке эстрады, весь тур может «весить» 50-55 млн. долл.... Отладить экономику и накормить страну - денег нет, а вот «халявные» концерты по всей стране - это, пожалуйста. Регионы всегда были и есть специалисты по хлебу, по зрелищам дежурная по стране - ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Киеве на Майдане Независимости стартовала социальная инициатива - всеукраинский концертный тур «С Украиной в сердце!» в поддержку действий премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. В инициативе принимают участие группы «Друга рiка», «Mad Heads XL», «TIK», «ТНМК», а также Ирина БИЛЫК, РУСЛАНА, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Тина КАРОЛЬ, Ани ЛОРАК, Александр ПОНОМАРЕВ и дует ПОТАП и Настя КАМЕНСКИХ.

Участники концертного тура подчеркнули, что выступают на «добровольных условиях, от чистого сердца».