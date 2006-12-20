Инфляция будущего года нереальна из-за бензина

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО считает, что заложенная в госбюджете на 2007 год инфляции на уровне 7,5% является нереальной, и она будет выше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сообщил журналистам сегодня в г. Нижний Новгород (Россия), где он принимал участие в церемонии закладки первого камня в строительство корпорациями «Богдан» и «УкрАВТО» нового автомобильного завода.

"Инфляция 7,5% плановая, заложенная в бюджете седьмого года, является нереальной, и она будет выше, в том числе за счет компонента бензинового. Цена на бензин серьезно влияет на инфляцию", – сказал он.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в ноябре составила 1,8%, в январе-ноябре т.г. - 10,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При формировании госбюджета на 2007 год Кабинет Министров исходил из прогноза показателя инфляции - 7,5%, роста ВВП - 6,5%.