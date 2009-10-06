В Крыму задержали вооруженных радикальных исламистов

Милиция Крыма заявляет о задержании в Симферопольском районе трех вооруженных радикальных исламистов.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, ранее два крымских татарина и один принявший ислам этнический русский работали строителями в Ялте, посещали там мечеть, в которой сблизились с приверженцами течения «Хизб-ут-Тахрир».

«При посещении мечети им была передана литература мусульманской религиозной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», - отметили в милиции.

Троица приняла это учение. Люди отказалась от посещения мечети, сожгли паспорта (поскольку членам «Ат-Такфир валь-Хиджра» запрещается иметь при себе удостоверяющие личность документы), после чего начали готовиться к вооруженному «джихаду».

«Подготовка заключалась в приобретении и изготовлении оружия, изучении литературы, связанной с тактикой ведения партизанской и диверсионной войны в условиях горно-лесистой местности Крыма», - заявили в МВД.

Исламисты купили два охотничьих ружья, из которых изготовили обрезы, и два пистолета системы «Наган». Они построили в районе симферопольского села Чистенькое бункер-схрон, вербовали граждан для привлечения к радикальной экстремистской деятельности. Совершали кражи на территории Симферопольского района, чтобы получить деньги для «финансового обеспечения преступной деятельности».

У одного из членов банды на территории самозахвата в районе села Дубки обнаружены и изъяты литература и CD-диски, проповедующие крайне радикальные направления движение ваххабизма, пособия, связанные с изучением тактико-технических характеристик огнестрельного оружия и некоторых видов взрывчатых веществ.

Банда была задержана 3 октября. По сообщению милиции автономии, в Симферопольском районе двое охотников заметили трех подозрительных людей. При попытке приблизиться к ним неизвестные открыли огонь из обреза и бросились бежать. Охотники побежали за ними, с мобильного телефона вызвали милицию. Беглецов удалось задержать и обезвредить.