Ющенко наградил двух священников

По случаю 210-летия Харьковской епархии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О награждении государственными отличиями Украины религиозных деятелей Харьковской епархии Украинской православной церкви». Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Этим указом «за весомый личный вклад в развитие духовности в Украине, многолетнюю плодотворную церковную деятельность и по случаю 210-летия основания Харьковской епархии Украинской православной церкви» орденом «За заслуги» II степени награжден архиепископ Изюмский Ануфрий, викарий Олег ЛЕГКИЙ; орденом «За заслуги» III степени награжден протоиерей, Михаил КОТ.

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