В Донецкой области 14-летняя школьница убила ножом своего приятеля

В Торезе Донецкой области 14-летняя школьница убила ножом своего друга.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, девочка познакомилась с парнем около года назад. Парень постоянно ревновал подругу, пытался контролировать каждый ее шаг, оскорблял и даже применял физическую силу. В августе нынешнего года молодые люди решили расстаться, но дружеские отношения все равно поддерживали.

На днях парень позвонил девочке на мобильный телефон, после чего они решили выяснить отношения на улице. На свидание школьница прихватила большой кухонный нож, который спрятала в карман куртки. Когда во время разговора парень стал оскорблять девочку, она выхватила нож и нанесла обидчику несколько ножевых ранений, от которых тот позже скончался в реанимации.

После совершенного школьница вернулась домой и рассказала обо всем матери. Вдвоем они и дожидались приезда милиции.

На вопрос сотрудников милиции, почему она так жестоко расправилась с бывшим другом, девочка оветила: «Меня задело, что он постоянно говорил, что у меня нет мозгов».

В школьной характеристике отмечается, что она творческий и общительный человек, имеет много друзей среди сверстников. Девочка ранее посещала вокальный и танцевальный кружки, увлекалась живописью, хорошо училась, была призером международного конкурса по физике.

Девочка арестована, ей предъявлено обвинение по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.