«Серые» мобильники с октября отключены не будут

Пока никто не будет отключать «серые» мобильные телефоны (телефоны, не внесенные в обобщенную базу данных Украинского государственного центра радиочастот) с октября 2009 года в связи со вступлением в силу с 1 октября 2009 года ряда положений нормативных актов по реализации телефонов в Украине. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, отключение «серых» телефонов с 1 октября ни комиссия, ни Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) не объявляли. Речь шла о предупреждении владельцев таких телефонов в срок до 90 дней легализовать «серый» мобильный телефон. Как сообщили в НКРС, по окончании этого срока дело об установлении происхождения такого телефона будет передано в суд, который и вынесет решение об отключении.

В НКРС также выразили озабоченность распространением некоторыми СМИ некорректной информации о якобы невыполнении комиссией своих распоряжений относительно создания, наполнения и текущей работы базы кодов IMEI мобильных телефонов.

Как отмечается в сообщении Нацкомиссии, «обобщенная база кодов IMEI работает и продолжает пополняться ежедневно». Правда, некоторые операторы информацию по кодам IMEI «на данное время подали не в полном объеме или без соблюдения определенных требований». Операторам-нарушителям направлены письма-предупреждения о срочном предоставлении информации.

НКРС также сочла «целесообразным напомнить», что ввоз легальных мобильных телефонов в Украину «за последние месяцы увеличился в 4,5 раза», что стало возможным благодаря введению базы кодов IMEI мобильных телефонов.

Напомним, операторы мобильной связи должны были до 1 сентября 2009 года завершить формирование списков кодов IMEI мобильных телефонов в своих сетях для передачи этих списков в УГЦР, а до 30 сентября подать в УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживались этими операторами по состоянию на 1 сентября 2009 года, для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Такой порядок определен решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи № 1339 от 5 февраля 2009 года „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, согласно которому коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, а также обслуживались операторами до 1 сентября 2009 года должны быть внесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: "белый" список, "черный" список и "серый" список. В "белый" список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до 1 сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В "черный" список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в "белый" список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В "серый" список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в "белом", ни в "черном" списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в "белый" или "черный" список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).