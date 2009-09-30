В Киевской области охотник застрелил пенсионера

В Фастовском районе Киевской области охотник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил 70-летнего пенсионера, собиравшего кочаны на кукурузном поле.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области, пенсионера с огнестрельным ранением паха нашли посреди поля родственники.

Как установили сотрудники милиции, выстрел был осуществлен из охотничьего карабина «ЗАУЭР-202», который принадлежит 35-летнему жителю Житомирской области. В дальнейшем выяснилось, что мужчина по стечению обстоятельств приехал в то же время и на то же место, где находился пенсионер, проверить и пристрелять свое ружье. Он установил в поле мишень на расстояние 400 метров, и несколько раз выстрелил. О смертельном ранении человека охотник даже не догадывался, сложил ружье и поехал на автомобиле домой.

Сотрудники фастовской милиции возбудили уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности). За подобное преступление предусмотрено ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Неосторожному охотнику избрана мера пресечения - подписка о невыезде.