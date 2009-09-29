В Украине подтвержден второй случай заболевания гриппом А/H1N1

Лаборатория вирусологии и СПИДа Центральной Санэпидемстанции Министерства здравоохранения Украины подтвердила наличие выделенного штамма вируса гриппа к типу А/Н1N1 у гражданина Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравохранения Украины.

Титр вируса составлял 1:2, то есть при проведении подтверждающих исследований с использованием ПЦР подтверждено наличие выделенного штамма вируса гриппа к типу А/Н1N1.

Вирус обнаружен у гражданина 1970 года рождения, временно проживающего в Киеве. С 25 июля по 3 августа он находился в Индонезии (остров Бали) на отдыхе. Вернулся в Киев 3 августа самолетом рейсом из Стамбула.

Индонезия не входила в перечень стран, где регистрировались случаи пандемического гриппа А/Н1N1.

Мужчина заболел 8 августа (высокая температура, сухой кашель, озноб). Он обратился за помощью 10 августа и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №7. На рентгенологическом исследовании обнаружена пневмония. Контактные лица за помощью не обращались, больные не зарегистрированы.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает проведение противоэпидемических мероприятий по гражданам, которые прибывают в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A/H1N1.