Начался конкурс по приватизации ОПЗ: под ФГИУ - акция протеста

Конкурс по приватизации ОАО "Одесский припортовый завод" в виде открытого аукциона начался в Фонде государственного имущества Украины в 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек протестуют под зданием ФГИУ против приватизации Одесского припортового завода. Среди собравшихся большинство составляют жители Одессы.

В частности, протестующие считают недостаточной экологическую экспертизу, проведенную на ОПЗ в ходе предпродажной подготовки.

Как сообщили в пресс-службе ФГИУ, 28 сентября конкурсная комиссия Фонда госимущества допустила к участию в конкурсе трех участников – ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины №1517-р от 3 декабря 2008 г., которыми предусмотрены проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

25 сентября на сайте Фонда госимущества было размещено сообщение о том, что фонд получил по почте постановление Окружного административного суда Киева о запрете осуществлять мероприятия по проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод" (22 сентября Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепразот» (Днепродзержинск) уже в третий раз приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод»).

Согласно информации ФГУ, постановление суда доведено руководством Фонда к сведению соответствующих структурных подразделений фонда.

Как отмечается в сообщении, Фонд обратился с запросом к Министерству юстиции Украины с просьбой дать разъяснение о процедуре выполнения постановления суда.

Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.