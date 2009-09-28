Газпром будет штрафовать европейские компании за недобор газа?

ОАО "Газпром" может оштрафовать компании-партнеры в Германии, Италии и Турции на 2,8 миллиарда долларов.

Газета "Коммерсант" пишет, что итальянская Eni, немецкий E.ON и турецкая Botas в 2009 году не выбирают минимальные объемы газа, предусмотренные контрактами, и должны заплатить "Газпрому" неустойку.

Страны Западной Европы в первом полугодии снизили закупки российского газа на 29 процентов - до 46 миллиарда кубометров. В частности, Германия снизила закупки на 44 процента - до 12,23 миллиарда кубометров, а Италия - на 34 процента до 8,2 миллиарда кубометров.

Турция в первом полугодии купила 9,5 миллиарда кубометров российского газа, что на 25 процентов меньше, чем в январе-июне 2008 года.

"Коммерсант" отмечает, что европейские компании выступают против того, чтобы платить "Газпрому" неустойку, если они все же не выберут минимально гарантированный в контрактах объем топлива.

Ранее российская компания уже освободила от подобного штрафа НАК "Нафтогаз Украины", хотя могла оштрафовать украинского партнера на 5 миллиардов долларов. Вместо оговоренных в начале года 40 миллиардов кубометров в 2009 году Киев планирует закупить 33 миллиарда кубометров.

При этом ранее в 2009 году Россия сама сократила закупки туркменского газа, однако никаких штрафов не платила.