Луценко ответил Медведько: забавляться с бумажками МВД не будет

Закон о борьбе с коррупцией никто не отменял, потому работа в этом направлении будет продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Харькове.

Ю.ЛУЦЕНКО выразил удивление тем, что коррупция в Украине является «административно наказуемым» явлением. По его словам, протокол о коррупции не влечет за собой никакой ответственности, кроме штрафных санкций.

Министр возмутился, что в текущем году было выявлено более 1 тыс. коррупционных деяний, но ни одно из должностных лиц не понесло ощутимой ответственности. «Они остались на месте», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. (Внесенные в антикоррупционное законодательство изменения предусматривают взыскание штрафа с коррупционера без обязательного увольнения его с должности – УНИАН).

Министр подчеркнул, что активность в работе по борьбе с коррупцией «никто не отменял». Он заметил, что Министерство внутренних дел большие силы направляет на выявление криминальной коррупции.

«Мы сосредоточиваемся на выявлении криминальной коррупции, и там у нас наибольшие результаты», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заверил, что выявление коррупционеров продолжится и в дальнейшем, но «забавляться с бумажками», которые не несут никакой серьезной функции, кроме воспитательной, МВД не будет.

«Будем учитывать критику прокурора», - резюмировал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО упрекнул Министерство внутренних дел и налоговые органы в ослаблении борьбы с коррупцией.

«К сожалению, МВД и налоговая служба ослабили эту работу, кивая на застарелость законодательства. Но законы есть, и мы должны их выполнять», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.