Межбанковский доллар упал

Сегодня на межбанковской валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4860/8,5360, к 12:00 цены упали до 8,4550/8,4750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,4325/8,4585 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре евро-гривня с ценой отсечения 11,8300.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2814/0,2831, к 12:00 цены снизились до 0,2807/0,2817. К закрытию цены повысились – 0,2810/0,2820. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0575 (-0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4615/1,4715. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4435/12,4920, к 12:00 цены ушли вниз – 12,4055/12,4420. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 12,3880/12,4155.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 833,61 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 260,493 млн. долл., продажи – 281,333 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 131,461 млн. долл., продажа – 158,762 млн. долл. (курс – 8,3261/8,3444); покупка евро – 56,368 млн. евро, продажа – 57,936 млн. евро (курс – 12,3935/12,4096); покупка английского фунта – 4,38 млн. фунтов, продажа – 4,43 млн. фунтов (курс – 13,5401/13,5447); покупка рубля – 491,441 млн. руб., продажа – 302,567 млн. руб. (курс – 2,8864/2,815 грн. за 10 руб.).