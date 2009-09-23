Судья-колядовальщик проиграл суд газете «Експрес»

Экс-председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ проиграл суд всеукраинской газете «Експрес» (Львов).

Как сообщил УНИАН адвокат газеты «Експрес» Алексей МАЛЯРЧУК, сегодня Франковский районный суд Львова рассматривал иск И.ЗВАРИЧА к «Експресу» и вынес решение в интересах журналистов газеты.

Экс-судья И.ЗВАРИЧ подал к газете иск за оскорбление своей чести и достоинства. Однако, как отметил в комментарии УНИАН А.МАЛЯРЧУК, аргументы «Експреса» были убедительнее, ведь «ЗВАРИЧ требовал опровергнуть информацию, которая даже не появлялась на страницах «Експреса», а была размещена совсем в других изданиях». И.ЗВАРИЧ требовал от газеты «Експрес» компенсацию в размере 50 тыс. грн.

Напомним, что экс-судья Львовского апелляционного админсуда подал также судебные иски к львовской газете «Високий Замок», к всеукраинским изданиям «Сегодня» и «Факты».

По состоянию на конец августа во Франковском районном суде Львова на рассмотрении находилось 30 исков И.ЗВАРИЧА к масс-медиа, журналистам, работникам Генеральной прокуратуры и к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу его указаний Генеральной прокуратуре и Высшему Совету юстиции, которые касались экс-судьи.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь адвокатов И.ЗВАРИЧА Татьяна ТУРЧИНА, сегодняшнее заседание по иску экс-судьи к газете «Високий Замок» было перенесено на 19 октября в связи с неявкой ответчика.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн. В настоящее время он находится под стражей.