Киевэнерго жалуется, что налоговая не отдает ей 86 миллионов НДС

АК «Киевэнерго» прогнозирует, что в случае отсутствия расчетов со стороны Киевской городской государственной администрации (КГГА) по компенсации разницы между экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии и существующими тарифами долг Киева перед компанией к концу года может достичь 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления компании Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, на 1 сентября т.г. сумма данной задолженности достигла 1,403 млрд. грн., при этом за 8 месяцев ее прирост составил 992 млн. грн.

Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил непонятную позицию киевской власти в данном вопросе и отсутствие стремления частично погасить задолженность в рамках постановления Кабинета Министров, регулирующего вопросы взаимозачетов задолженности по теплоэнергии. В частности, он сообщил, что госбюджет в качестве субвенции на эти нужды должен перечислить КГГА около 600 млн. грн., причем эти средства предназначены для взаимозачетов не только по тепловой энергии, но и по услугам водоснабжения.

Председатель правления АК «Киевэнерго» отметил, что создавшаяся ситуация ставит под угрозу подготовку компании к прохождению осенне-зимнего периода, поскольку из-за отсутствия средств она не может погасить задолженность перед поставщиком газа, а также сформировать десятидневный запас мазута в объеме 76,8 тыс. тонн. Э.СОКОЛОВСКИЙ пояснил, что формирование запасов мазута является одним из необходимых условий подписания акта готовности компании к прохождению осенне-зимнего периода 2009-2010 гг.

Еще одним фактором, негативно влияющим на финансовое положение компании, по словам Э.СОКОЛОВСКОГО, является невозмещение Государственной налоговой администрацией задолженности по НДС в объеме 86 млн. грн. При этом он уточнил, что на сегодняшний день задолженность «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» составляет 650 млн. грн., а для формирования резерва мазута компании необходимо 280 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 12 августа т.г. «Киевэнерго» и КГГА подписали акты относительно задолженности местной власти перед энергокомпанией по компенсации разницы между существующими тарифами на тепло и расходами компании на производство тепловой энергии. Подписано два акта на общую сумму 1,239 млрд. грн. Из них 908 млн. грн. – долг жилищно-эксплуатационных организаций и 331 млн. грн. – задолженность бюджетных и других организаций.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.