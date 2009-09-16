У Москаля рассказали о крокодиловых слезах крымского спикера

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием служебного автомобиля председателя Верховной Рады АРК Анатолия ГРИЦЕНКО россияне до сих пор находятся в больнице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

Согласно сообщению, по состоянию на 9 часов утра 16 сентября трое пострадавших в ДТП с участием автомобиля председателя ВР АРК находятся в Белогорской районной больнице с различными травмами.

"Журналисты, которые верят "крокодиловым слезам" Верховного Совета АР Крым, могут лично выехать в город Белогорск и проведать пострадавших. Главное управление МВД Украины в АР Крым выражает уверенность, что господин ГРИЦЕНКО А.П. посетит в больнице пострадавших в ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба крымского парламента распространила заявление, в котором говорилось, что информация милиции об аварии с участием автомобиля Верховной Рады Крыма, в результате которой травмированы три человека, носит предвзятый характер и преследует цель оказать давление на расследование. В этом заявлении, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Крыма, пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА отметила, что водитель и один из пострадавших пассажиров "Хонды" выписаны из больницы, другой пострадавший пассажир "пока находится в больнице с легкими телесными повреждениями". "По характеру травм он будет выписан через 3-4 дня", - отметили в пресс-службе ВР Крыма.

По данным пресс-службы ГУ МВД в автономии. "12 сентября в районе села Тополевка столкнулись автомобили "Хонда Фит" и "Мерседес-Бенц", следовавший из Феодосии в Симферополь. "Мерседес-Бенц" закреплен для обслуживания спикера Верховного совета АР Крым, состоит на учете в Государственном управлении делами Президента Украины", - сказано в сообщении.

"В ходе осмотра установлено, что виновником аварии является водитель "Мерседеса", выехавший на полосу встречного движения", - заявили в милиции.

В результате ДТП были травмированы трое россиян - водитель и пассажиры "Хонды".