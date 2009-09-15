Томенко: под прикрытием Евро-2012 чиновники решают свои вопросы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО критикует чиновников, которые под прикрытием подготовки к проведению в государстве финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года решают собственные финансовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола на тему: «Как своевременно завершить реконструкцию НСК «Олимпийский», которая проходит в парламенте.

По словам Н.ТОМЕНКО, Евро-2012 станет успешным мероприятием только тогда, когда будет готовиться и реализовываться в интересах граждан Украины, а не чиновников украинских ведомств и чиновников УЕФА.

«Для того, чтобы успешно завершить подготовку всех необходимых объектов к чемпионату, нам необходимо найти ответ на ряд вопросов и скорректировать работу ведомств. Поскольку создается впечатление, что вокруг многих проектов, в частности, реконструкции НСК «Олимпийский», чиновники, прикрываясь УЕФА, пытаются решить свои земельные вопросы или привлечь без тендера «братские» коммерческие структуры для освоения бюджетных средств», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, на сегодня чрезвычайно важным является контроль за реконструкцией стадиона. Он утверждает, что наблюдательный совет НСК «Олимпийский» ни разу не собирался, а он является органом, контролирующий процедуру реконструкции, и должен системно прорабатывать данный вопрос.

Не менее важной, по мнению Н.ТОМЕНКО, является проблема сохранения спортивной инфраструктуры на самом стадионе и вокруг него.

«Большая роскошь ликвидировать спортивные объекты ради нескольких матчей, которые будут проводиться во время Евро”, - считает он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что главной задачей должно стать улучшение имеющейся спортивной инфраструктуры для других видов спорта и строительство элитного футбольного стадиона. Н.ТОМЕНКО убежден, что надо переходить на уровень системного общения людей, отвечающих за реконструкцию, ответственных в парламенте за физическую культуру и спорт, Национального олимпийского комитета и общественности с тем, чтобы обеспечить успешную реализацию данного проекта.