Элтон Джон не сможет усыновить мальчика, больного СПИДом

Известный британский певец Элтон ДЖОН не сможет усыновить 14-месячного украинского мальчика, больного СПИДом.

Об этом заявил УНИАН министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

При этом он отметил, что официального обращения к органам государственной власти с просьбой об усыновлении от Элтона ДЖОНА не поступало, а было лишь устное заявление во время посещения им специализированного детского дома, где живут дети с диагнозом ВИЧ/СПИД, в Макеевке Донецкой области, в сентябре.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что в соответствии с украинским законодательством, приоритетом в Украине является национальное усыновление. Вместе с тем оно не запрещает межгосударственное усыновление, и сегодня иностранные граждане могут усыновить ребенка, однако есть три основных ограничения. В частности, ребенка, получившего статус сироты, на протяжении года могут усыновить исключительно украинские граждане. Также, по словам министра, украинским законодательством запрещено усыновление одинокими иностранцами, то есть теми, которые не состоят в браке. “Насколько мы знаем, Элтон ДЖОН не состоит в браке (он состоит в однополом браке со своим партнером Девидом ФЕРНИШЕМ – УНИАН)... В Украине не признаны однополые браки, поэтому для нас он – одинокий гражданин”, – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, отметил министр, украинским законодательством определено, что разница в возрасте между усыновителем и ребенком должна быть не больше 45 лет. “Эти три законодательных фактора вынудили бы нас отказать Элтону ДЖОНУ, если бы он обратился с такой просьбой официально” – отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр при этом отметил, что упомянутые позиции законодательства в свое время были обжалованы в Конституционном суде, однако были признаны конституционными. “Поэтому никаких исключений не может быть. В данном случае закон – один для всех, независимо от того или это Элтон ДЖОН, или кто-то другой” – прибавил Ю.ПАВЛЕНКО.

Вместе с тем глава минсемьи поблагодарил певца за то, что “он привлек внимание к таким детям и показал, что усыновление таких детей дает им шанс”. Министр отметил, что в Украине в 2008 началось усыновление ВИЧ-позитивных и больных СПИДом детей, и на этот период усыновлено 20 таких малышей.

Также Ю.ПАВЛЕНКО поблагодарил Элтона ДЖОНА “за внимание к Украине, за внимание к детям наиболее уязвимой категории – детям-сиротам, детям, лишенным родительской заботы и, особенно, ВИЧ-позитивным и больным СПИДом”.