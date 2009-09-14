В Киеве задержали мужчину, который продавал электронные базы госорганов

Сотрудниками СБУ в Киеве прекращена противоправная деятельность злоумышленников, реализовывающих на магнитных носителях электронные базы данных с конфиденциальной информацией, которая является собственностью государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления СБУ Украины в г. Киеве и Киевской области, под видом реализации в торговой сети киевского рынка «Петровка» легальной продукции - лицензионных видео- и аудиодисков, программного обеспечения и пр., злоумышленники нелегально сбывали компакт-диски с электронными базами данных с конфиденциальной информацией о юридических и физических лицах по состоянию на июль 2009 года. Одного из реализаторов (27-летнего жителя Киева) оперативники задержали «на горячем» - после того как он получил деньги за диск с базами данных.

Следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст.361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Ведется следствие. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.