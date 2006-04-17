Украина и Корея будут дружить прокуратурами

Сегодня в Сеуле генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО вместе со своим коллегой генеральным прокурором Кореи ЧОНГ САНГ Мйонгом подписали Меморандум о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины и Верховной прокуратурой Республики Корея.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, заключение этого ведомственного соглашения является первым шагом на пути договорного регулирования отношений Украины и Республики Корея в области правового сотрудничества в уголовных делах, поскольку какие-либо двусторонние договоры по этим вопросам между двумя государствами на сегодняшний день отсутствуют.

Меморандум призван урегулировать взаимные отношения органов прокуратуры Украины и Кореи при выполнении ими своих функций, предусмотренных национальным законодательством каждого из государств.

Меморандумом, в частности, предусмотрена возможность взаимного предоставления органами прокуратуры Украины и Кореи материалов прокурорской деятельности, информации и соответствующих материалов относительно: преступлений с международными связями и причастных к ним лиц; борьбы с транснациональной преступностью и отмыванием доходов от преступлений; действующего законодательства; аналитических материалов и статистических данных.

Подписание Соглашения будет служить развитию двусторонних отношений между Генеральными прокуратурами Украины и Республики Корея в целом и повышению эффективности борьбы с транснациональной преступностью и отмыванием доходов в частности.

По данным Генпрокуратуры Украины, также этот документ предусматривает широкие перспективы для сотрудничества органов прокуратуры обоих государств благодаря возможностям, которые открываются после подписания этого документа, прежде всего, через применение механизмов прямых контактов, интенсивного обмена информацией, проведения консультаций по широкому кругу вопросов прокурорско-следственной деятельности.