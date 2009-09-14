В ГПУ боятся, что главный свидетель по делу «оборотней» не доживет до суда

Решение суда об отмене мер безопасности и содержания в СИЗО главного свидетеля, обвиняемого по делу милицейских “оборотней” Юрия НЕСТЕРОВА, ставит под угрозу его жизнь.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ в интервью ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Прокуратура считает, что это решение суда неправильное, оно ставит под угрозу жизнь этого человека» - заметил С.ВИНОКУРОВ. (Решение о взятии под стражу Ю.НЕСТЕРОВА было принято одним из киевских судов 19 августа – УНИАН).

Он напомнил, что другой фигурант дела, Игорь Гончаров, который также содержался в СИЗО, до суда не дожил.

В свою очередь заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Владимир МИЩЕНКОВ также отметил ТВі, что соответствующее решение суда «шокировало всех», и оно было принято, «руководствуясь рядом не совсем прозрачных обстоятельств».

«После этого, как говорят, с ощущением выполненного долга, председательствующий (в суде) ушел в отпуск», - обратил внимание В.МИЩЕНКОВ.

Адвокат главного свидетеля по делу «оборотней» Мария САМБУР заявляет, что Ю.НЕСТЕРОВА заставляют отказаться от показаний, и говорят, что иначе «есть один выходом – вперед ногами».

«Его (НЕСТЕРОВА) посадили в клетку вместе со всеми фигурантами, проходящими по делу, и в отношении которых он уже четыре года дает показания», - сказала адвокат.

Как сообщалось, Ю.НЕСТЕРОВ был участником банды оборотней под руководством ныне покойного подполковника милиции И.Гончарова. На счету преступников 13 убийств и 70 других преступлений. Именно показания Ю.НЕСТЕРОВА помогают следствию установить подробности и всех причастных к банде. В настоящее время под стражей находятся 8 участников банды.