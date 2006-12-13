Харьковские СЭС предупреждают о загрязнении водопроводных сетей

Санитарно эпидемиологические службы Харьковской области установили наличие загрязнения источников водоснабжения и водогонных сетей в регионе и наработали рекомендации органам самоуправления по улучшению ситуации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, ситуацию относительно качества питьевой воды в Харьковской области рассмотрели в областной санэпидемстанции участники «круглого стола» «Чистые воды».

По информации главного государственного санитарного врача области Ивана КРАТЕНКО, анализ ситуации по питьевом водоснабжении населения области, состояние источников водоснабжения р. Сиверский Динець, канала Днепр-Донбасс свидетельствуют, что необходимо привлечь внимание органов местного самоуправления к этой проблеме, а также разработать необходимые меры относительно улучшения ситуации и добиться их выполнения, чтобы не допустить заболеваний населения.

По словам І.КРАТЕНКО, уже сегодня государственная санэпидслужба области обнаруживает наличие энтеровирусов в воде р. Сиверский Динець и в воде канала «Днепр-Донбасс». В питьевой воде коммунального водопровода Харькова обнаружен антиген гепатита «А». Кроме того, проинформировал главный санврач, есть случаи выявления в воде источников питьевого водоснабжения возбудителей паразитарных заболеваний и токсичных химических веществ.

Участники «круглого стола» наработали рекомендации относительно улучшения ситуации, которые направлены в органы местного самоуправления.