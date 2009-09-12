Лучшие певцы страны отправляются в тур в поддержку Тимошенко

Сегодня вечером в Киеве на Майдане Независимости стартовал Всеукраинский тур “С Украиной в сердце”.

Как передает корреспондент УНИАН, в центре столицы собралось по меньшей мере 50 тысяч зрителей. Они держат в руках государственные флаги Украины и флажки Блока Юлии Тимошенко.

На страже правопорядка во время акции находятся 500 сотрудников МВД и бойцов Внутренних войск.

Самые известные певцы Украины объединились в поддержку действий премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В музыкальном туре примут участие: РУСЛАНА, Александр ПОНОМАРЕВ, Ани ЛОРАК, Потап и Настя КАМЕНСКИХ, Тина КАРОЛЬ, Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Ирина БИЛЫК, группы ТИК, ТНМК, «Друга рика», Mad Heads XL.

После старта в Киеве участники тура отправятся по большим и малым городам Украины. Во время тура, кроме концертов, запланированы встречи с прессой, эфиры на региональных и общеукраинских телеканалах и радиостанциях, а также общения с простыми людьми.