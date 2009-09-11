Милиция начала полную зачистку Сумской области

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Сумской области начало оперативно-профилактическую отработку территории области.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Главного управлении МВД в Сумской области, основная цель отработки - противодействие «уличной» преступности, стабилизация оперативной обстановки на улицах и в общественных местах. Особенное внимание будет уделяться профилактике разбойных нападений, ограблений, хулиганства, кражи имущества, похищения автомобилей.

Во время отработки сотрудники ГАИ совместно с работниками исполнительной службы будут задерживать водителей, имеющих три и более неоплаченных штрафы за нарушение Правил дорожного движения Украины. Транспортные средства таких граждан будут доставляться на штрафные площадки ГАИ до полной оплаты нарушителями штрафов в пользу государства.

Оперативно-профилактическая отработка территории Сумской области продлится до 19 сентября.