Суд запретил регистрировать постановление о повышении цен на газ

Окружной административный суд города Киева запретил Министерству юстиции Украины предпринимать какие-либо действия по регистрации постановления Национальной комиссии регулирования энергетики Украины №811 от 9 июля 2009 года «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Запрет будет действовать до решения по существу административного иска Национального форума профсоюзов Украины к Национальной комиссии регулирования энергетики Украины. Истец обратился с административным иском к НКРЭ с требованием о признании противоправными действий по принятию постановления №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

По данным Минюста, руководствуясь статьями 117 и 118 Кодекса административного судопроизводства Украины, Окружной административный суд города Киева постановил удовлетворить ходатайство истца по делу об обеспечении административного иска.

До решения административного иска по существу суд запретил Министерству юстиции Украины предпринимать какие-либо действия по регистрации постановления Национальной комиссии регулирования энергетики Украины №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении Розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения» в порядке, предусмотренном Указом Президента «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти» и Положением «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти», утвержденным постановлением Кабинета министров.

Кроме того, до решения административного иска по существу суд запретил Национальной комиссии регулирования энергетики Украины предпринимать какие-либо действия по регистрации постановления от №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Суд также запретил Национальной комиссии регулирования энергетики Украины осуществлять официальное обнародование Постановления НКРЭ от №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом.

Однако 31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины, в котором было обжаловано постановление НКРЭ №811 о повышении цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

7 сентября директор Департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК сообщил, что Украина и МВФ договорились, что цены на газ для населения будут повышены с 1 октября 2009 года.