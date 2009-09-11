В Киевском патриархате приветствуют шаги УПЦ МП к диалогу

В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) положительно оценивают решение Синода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) о создании рабочей группы для подготовки диалога между двумя церквами.

Как сообщает официальный сайт УПЦ КП, об этом заявил глава Информационно-издательского управления Украинской православной церкви Киевского патриархата епископ ЕВСТРАТИЙ.

«В Киевском патриархате в целом положительно оценивают решение Синода УПЦ МП о создании рабочей группы для подготовки диалога между нашими церквами. Такое решение свидетельствует о том, что слова представителей УПЦ МП о желании преодолеть разделение украинского православия постепенно приближаются к реальным действиям», - отметил епископ ЕВСТРАТИЙ.

В то же время, по его словам, «это еще не решение о диалоге, ведь группа призвана лишь его подготовить».

«И мы, и УПЦ МП хотят того, чтобы православная церковь в Украине объединилась», - отметил пресс-секретарь УПЦ КП. Однако, по его словам, подход к достижению этой цели в этих двух церквей разный. «Мы видим это единство через объединение в Поместную, то есть автокефальную, церковь. В УПЦ МП считают, что единства нужно достичь в составе Московского патриархата, а об автокефалии говорить лишь впоследствии», - отметил епископ ЕВСТРАТИЙ. По его словам, «в этом заключается сложность для диалога». «Но в любом случае нужно его начать – иного пути для преодоления разделения, кроме диалога, не существует», - добавил он.

«Поэтому мы думаем, что начало соответствующих консультаций не нужно откладывать на длительный срок. Но все будет зависеть от инициатив со стороны УПЦ МП и их активности в вопросе диалога» - подчеркнул епископ ЕВСТРАТИЙ.

Он также сообщил, что в ответ на решение Синода УПЦ МП вскоре будет сформирована аналогичная рабочая группа со стороны Киевского патриархата.

Как сообщал УНИАН, Священный Синод УПЦ МП под председательством Митрополита Киевского и всей Украины Владимира (САБОДАНА) на своем заседании 9 сентября в Свято-Успенской Почаевской Лавре принял решение о создании рабочей группы, на которую он возложил ответственность за подготовку к диалогу с представителями УПЦ КП. Председателем группы назначен архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, управляющий делами УПЦ.