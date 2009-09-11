Мировые знаменитости Ботвинов и Казиник дадут концерт в Белой Церкви

11 сентября. УНИАН. Новую программу "Тайные знаки культуры” представят в Белой Церкви всемирно известные пианист Алексей БОТВИНОВ и скрипач и музыковед Михаил КАЗИНИК.

Концерты будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября, и призваны поддержать детей-инвалидов города и Киевской области. Об этом УНИАН сообщил менеджер акции, представитель Белоцерковского городского общества детей-инвалидов “Аюрведа” Валерий ПАНЬКО.

По его словам, музыканты подготовили программу, рассчитанную как на людей с хорошим музыкальным образованием, так и на тех, кто мало знаком с классической музыкой. “Уникальность этих вечеров заключается в том, что каждый такой концерт становится ярким шоу благодаря сочетанию собственно исполнения музыки мировыми звездами с неординарным комментированием музыковеда М.КАЗИНИКА. Во время этих шоу к двум выдающимся исполнителям присоединяются молодые “звезды”, например, на одном из концертов будет играть скрипач Андрей ДЕМИДОВ, будут выступать оперный певец и концертмейстер Игорь и Алена ЛЮБИМЕНКО”.

В.ПАНЬКО напомнил, что А.БОТВИНОВ является одним из самых известных пианистов мира. На сегодняшний день это наиболее именитый отечественный пианист, лауреат международных конкурсов, участник многих фестивалей. В 2007 году он с большим успехом гастролировал с Цюрихским камерным оркестром в семи странах Азии, а также в крупнейших залах Европы. Выпускник Одесской консерватории А.БОТВИНОВ является лауреатом Международного конкурса им. Рахманинова, заслуженным артистом Украины. Многие авторитетные западные критики считают его одним из лучших в мире исполнителей и интерпретаторов музыки Сергея Рахманинова. В течение последних 10 лет музыкант преимущественно живет в Швейцарии, он выступил за это время в залах более 30 стран Европы и мира.

М.КАЗИНИК – музыкант, музыковед, культуролог, писатель, режиссер, актер, ведущий эксперт Нобелевского концерта. Родился в Ленинграде, окончил Белорусскую консерваторию. С 1991 года живет в Швеции, пропагандирует классическую музыку по всему миру, автор книги "Тайны гениев".

“Я хорошо понимаю, какие непростые времена сегодня переживает Украина, - отметил в телефонном интервью УНИАН М.КАЗИНИК. – Якобы логично рассуждая, можно прийти к заключению, что это не лучшее время для искусства и культуры. Но это неправильная логика. Мировой опыт доказывает, что, наоборот, в самые тяжелые времена реальным противовесом трудностям материальной жизни могут стать духовные высоты, раскрытие творческого потенциала человека, который находится вне времени, вне политики”. Как пример, М.КАЗИНИК вспомнил о ситуации пятилетней давности в Финляндии. “Тогда неожиданно для многих в процветающей стране возник кризис. Сотни тысяч людей потеряли работу, поползли вверх кривые потребления алкоголя, преступности, - рассказал музыковед. - Финское правительство во время этой критической ситуации приняло достаточно неожиданное решение - резервный запас оно направил не на производство, а на культуру. В стране прошло огромное количество концертов, спектаклей, взрослых и детских. Известные деятели искусства были призваны для того, чтобы взять ситуацию в руки, были приглашены известные артисты из соседних стран. На биржах труда людям выдавали бесплатные билеты на концерты и спектакли, в школах выступали выдающиеся композиторы”. По словам М.КАЗИНИКА, кризис в стране удалось преодолеть за полгода, но и сегодня финские политологи, психологи отмечают резкое психологическое улучшение самочувствия нации, сокращение преступности, алкоголизма, при этом показатели опустились даже ниже докризисного уровня. “Думаю, этот урок стоит помнить. Потому мы уже не первый раз приезжаем в провинциальный город, чтобы дать концерты, помочь детям-сиротам, а еще - приобщить людей к культуре”, - отметил выдающийся музыкант.