Таисия Повалий получила в подарок часы за $87 тысяч

Игорь Лихута, продюсер и муж певицы Таисии Повалий рассказал газете «Сегодня», что день рождения Таи 10 декабря отмечали в Москве, в ресторане «Марио». Немногочисленные гости (супруги пригласили две пары москвичей, с которыми познакомились на отдыхе в Греции, сказал Лихута) ели горячие салаты из авокадо и креветок и рыбные деликатесы. Пили виски 21-летней выдержки и французское вино 1998 года. На десерт были маленькие пирожные и торт «Тирамису».

За соседними столиками сидели Алсу с супругом и Ксения Собчак с молодым человеком.

Николай и Светлана Басковы – близкие друзья семьи Повалий - от приглашения отказались. Их заранее пригласили на губернаторский бал в Санкт-Петербурге. Поэтому Басковы поздравили Повалий по телефону. Звонили также Филипп Киркоров, Лариса Долина с мужем, экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Сын Таисии, менеджер одной из туристических кампаний, в шутку обещал выбить у руководства скидку на мамин отдых в какой-нибудь экзотической стране. Муж Игорь подарил Повалий часы из белого золота с бриллиантами за 87 тысяч долларов. Это украшение певица как-то увидела в гламурном журнале. Супруг перехватил восхищенный взгляд и при случае заглянул за подарком в один из киевских бутиков.