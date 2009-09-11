В Испании арестовали подозреваемого в убийстве в 1998 г. вице-премьера Крыма

Испанская полиция арестовала подозреваемого в убийстве вице-премьера Крыма Александра Сафонцева, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

По данным агентства, 33-летний гражданин Украины Олег ЕРЕМЕЕВ был арестован в четверг, 10 сентября, в городе Лас-Пальмас, административном центре испанского острова Гран-Канария. Подробности задержания не сообщаются.

Уроженец Керчи подозревается в том, что именно он являлся непосредственным исполнителем заказного убийства А.Сафонцева, которое было совершенно 5 февраля 1998 года.

По версии украинского следствия, О.ЕРЕМЕЕВ заложил бомбу с дистанционным управлением в урну на турбазе "Таврия", расположенной неподалеку от Симферополя. При взрыве А.САФОНЦЕВ получил многочисленные тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

AFP со ссылкой на Интерпол сообщает, что О.ЕРЕМЕЕВ, несколько лет находившийся в международном розыске, неоднократно избегал арестов, так как постоянно менял свое местонахождение, в частности, нанимаясь матросом на различные торговые суда.

Агентство не уточняет, когда О.ЕРЕМЕЕВ будет выдан украинским властям.

Как сообщал УНИАН, 5 августа 2005 года Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК сообщил о раскрытии убийства вице-премьера Крыма А.Сафонцева, которое было совершено 5 февраля 1998 года.

Согласно сообщению, в результате оперативно-розыскной работы по документированию деятельности хорошо известной керченской организованной преступной группировки удалось получить информацию, которая позволила в районе села Бондаренково Ленинского района обнаружить штольню, где на глубине 8 метров были найдены останки пяти скелетированных трупов боевиков конкурирующей керченской ОПГ "Адар". Среди них два трупа братьев Краснолуцких, хорошо известных в криминальных кругах Керчи, которые длительное время числились как без вести пропавшие. Кроме этого, из штольни был изъят арсенал оружия и боприпасов.

Учитывая объем расследования, к работе подключились специалисты МВД Украины и Генеральной прокуратуры. В результате совместных усилий следствие вышло на совершение этой группировкой около 20 убийств, в том числе вице-премьера автономии А.Сафонцева. Известны исполнители и заказчики.

Установлены личности 20 членов ОПГ, совершивших эти преступления. Из них арестовано 5 человек, еще трое отбывают срок за другие преступления, четверо погибли в криминальных разборках, остальные официально объявлены в розыск.

Интересы следствия не позволяют детализировать эту информацию, отметили в ЦОС, но то обстоятельство, что расследование взяла на себя Генеральная прокуратура Украины, говорит о масштабности уголовного дела и о том, что по окончании расследования оно будет иметь большой общественный резонанс.

А.Сафонцева называли наиболее вероятным кандидатом в премьеры Крыма.