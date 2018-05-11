И снова о льготах для поступающих: отменить нельзя оставить

В Министерстве образования подводят предварительные итоги вступительной кампании 2009. Основной вопрос для обсуждения - льготники. Не так страшны льготники

В Министерстве заверяют, не такие страшны льготники для системы высшего образования, как о них говорят. И приводят свою статистическую аргументацию. От общего количества поступивших в 2009 году льготники составляют 4,5% или 12 тысяч 192 человек, из них будут получать уровень бакалавра 9384 студента (в 2008 году – 6859), а младшего специалиста – 2808 студентов (в 2008 году – 3111). Всего в университеты, подчиненные министерству образования (а это 444 учебных заведения), вступили 269,2 тысяч человек.

Министр образования Иван Вакарчук отмечает, что рост числа зачисленных льготников произошел главным образом за счет детей шахтеров, поступавших вне конкурса в соответствии с законом "О повышении престижности шахтерского труда". Таким правом воспользовались 1896 человек. Но в министерстве даже такое увеличение не считают проблемой.

- Сенсации нет. Нет большого числа льготников, - констатирует министр. - Хотя эта тема (льгот для поступающих. – Авт.) была сильно раскручена. Льготники подавали заявления не в один вуз, а в несколько. Заявлений было в 2,5 раза больше, чем людей. В результате льготников, которые поступили, в 2,5 раза меньше, чем поданных ими заявлений.

Пути регулирования

Регулировать количество льготников вполне возможно, причем на нескольких уровнях: от вузовского до правительственного. Например, все вузы в этом году имели право повысить проходной балл, и таким образом исключить поступление на определенные специальности льготников с недостаточным количеством баллов или знаний. Но воспользовались этим правом лишь единицы.

- Почему вузы не принимали участие в регуляции этого процесса - мне тяжело сказать, - рассказывает Вакарчук. - Киево-Могилянская академия, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Киевского политехнического института повысили проходной балл на престижные специальности. В Киево-Могилянской академии для вступления на одну из специальностей нужно было иметь в сертификате не менее 180 баллов. Проблема с льготниками – это проблема отдельных специальностей, отдельных направлений и отдельных университетов.

Заместитель министра образования Тарас Фиников отмечает, что основная проблема льготников сконцентрирована лишь в десятке-полутора вузов: это Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Киево-Могилянская академия, Киевский политехнический институт, Львовский национальный университет им. И.Франко, Харьковский национальный университет им. В.Каразина, Харьковская национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого, Одесский национальный университет им. И.Мечникова, Донецкий национальный технический университет, Донецкий национальный университет, Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара и еще несколько вузов. Для остальных учебных заведений такой вопрос не стоит. Например “интеллектуальные сливки” нашей молодежи – участники и призеры международных олимпиад - фактически поступили лишь в 6 вузов. Дети шахтеров, которые шли вне конкурса, преимущественно избирали для получения образования Донецкий национальный технический университет, Донецкий национальный университет, Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля и Луганский национальный университет им. Т.Шевченко.

Министерство на льготы не влияет

Как видим, атаке льготников во время нынешней вступительной кампании подверглись пара десятков вузов. И это были самые престижные учебные заведения страны. Что и не удивительно. Когда у ребенка из шахтерского городка на Луганщине или из закарпатского поселка появляется шанс учиться в “Шевченко” или “Могилянке” – грех им не воспользоваться. Но у многих абитуриентов-льготников то ли сработал инстинкт самосохранения, то ли извечная проблема выбора предстала с новой силой, и они массово начали подавать документы в два, три или пять вузов.

- Он (льготник – Авт.) точно знает, что его зачислят. Зачем он подает заявления в несколько университетов? – удивляется господин министр.

Поэтому в условиях вступления на следующий учебный год, которые сейчас именно обсуждаются, Фиников предлагает утвердить идею, когда льготнику можно подавать документы лишь в одно учебное заведение, которое его гарантированно примет. Но пока это лишь предложение.

Быть ли льготам в образовании? Вакарчук отмечает, что МОП может влиять только на призеров и победителей Всеукраинских и международных олимпиад и МАН. То есть теоретически в Министерстве могут отменить лишь эту льготу. Но считают такой шаг нецелесообразным.

- Олимпийское движение существует в Украине испокон века. Наши олимпиадники принимают участие в международных соревнованиях и добывают в борьбе высокие места каждый год. Нужно было бы каким-то образом поддержать этих молодых людей. Их не так много, - рассказывает министр. – Они поступают в вузы не как льготники, потому что имеют высокие баллы. Это разве что моральная поддержка.

Станет ли когда-нибудь единственной льготой при поступлении в украинские вузы знания, как в Европейском образовательном пространстве, мы спросили у министра.

- Мы имеем тех, кого мы выбрали, - они все в парламенте. Там принимают законы, которые дают эти льготы. Это не вопрос к министерству, - отмечает Вакарчук. - Моя задача - выполнять закон.

Отменить нельзя оставить

Получается такой замкнутый круг. Ведь отменять льготы, тем более в канун выборов, не возьмется ни один украинский политик. Хотя некоторые чиновники и выступают яростными противниками всевозможных льгот, как, например, депутат от ЕЦ Леся Оробец. Но таких единицы.

Регионал Юрий Мирошниченко, который параллельно является председателем Правления Конфедерации негосударственных высших учебных заведений Украины, тоже не в восторге от льгот для поступающих. Он исповедует европейскую модель высшего образования – платную, когда социально незащищенные слои населения получают поддержку государства в виде компенсаций – своего рода льготы.

- Есть разные категории льготников, некоторые социально незащищенные молодые люди нуждаются в этом вопросе в поддержке государства. То есть, есть льготы действительно справедливые, а есть лоббистские, которые ложатся бременем на плечи налогоплательщиков, - рассказывает Мирошниченко. – У нас существуют компенсации только для государственных вузов. Ректоры государственных вузов, которые на короткой ноге с исполнительной властью, получают большие компенсации. Для частных учебных заведений таких компенсаций не существует. Это тоже проблема. Возможно, некоторые абитуриенты идут в государственные вузы не потому, что они хотят именно там получать образование или получить именно эту специальность, а лишь потому, что там учеба бесплатная. У нас должен быть равный доступ к образованию. Ведь основная задача образования – это воспитать специалиста, который мог бы в дальнейшем трудоустраиваться, быть востребованным и конкурентоспособным на рынке труда.

Отменить или оставить? С таким вопросом мы обратились к председателю комитета ВР по вопросам науки и образования бютовцу Владимиру Полохало:

- В соответствии с Конституцией и законом “Об образовании” основные принципы в сфере образования формирует Верховная Рада. Мы внесли проект Закона о внесении изменений по вопросам введения ВНО. Он нашел поддержку в ВР, получил 250 голосов в первом чтении, внесен на второе чтение. Им снимаются многие проблемы и вопросы к несовершенным правилам приема в вузы. Там, в частности, речь идет о льготниках. Министерство должно было бы уже установить квоты для льготников как минимум во входящих в десятку-двадцатку лучших, в самых популярных вузах Украины. Вместо этого, Министерство пытается переложить свою вину на депутатский корпус, на Кабмин, на ректоров, на несознательных льготников, которые подают документы в десятки вузов. Если эту проблему не можем решить, то министерство образования должно отказаться от ВНО. Ведь тогда теряется смысл внешнего оценивания, происходит его дискредитация: те, кто получили высокие баллы, оказались не в состоянии поступить на желаемые специальности из-за льготников. Смысл ВНО - чтобы вступали талантливые по способностям, а не по льготам. Ректор Винницкого национального технического университета профессор Борис Мокин говорит, можно было бы установить 10% для льготников. Может 20-30%, для этого существуют правила приема, в которых можно было бы этот вопрос урегулировать. Но министерство не доработало с этим. Масса фактов, когда абитуриенты поступали в вуз на юридические и другие специальности по целевым направлениям областных и местных администраций с тем, что они потом будут работать в тех учреждениях, кто их направлял. А из ста направленных лишь 10 возвращаются на место работы. Это тоже проблема, которую министерство должно решать. Льготники или другие проблемы не должны быть помехой основного принципа Конституции – равного доступа к образованию.

В любом случае, нерешенный вопрос льготников дает возможность противникам внешнего оценивания критиковать образовательную реформу, а политикам - спекулировать на этой теме, особенно в канун выборов.

Анна Ященко