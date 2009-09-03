В Крыму 59 детей госпитализированы с пищевым отравлением

Ожидается приезд министра

По состоянию на вечер четверга, 59 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией с явлениями гастроэнтероколита в городе Джанкой в Крыму. «Госпитализированы 59 детей из детсадов № 5, 9, 16», – сообщил корреспонденту УНИАН представитель Министерства здравоохранения автономии. Сейчас в Джанкое работает бригада крымских специалистов – инфекционисты, педиатры, анестезиологи. В пятницу ожидается приезд министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter