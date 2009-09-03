В Крыму 59 детей госпитализированы с пищевым отравлением
22:06, 03 сентября 2009Общество
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Ожидается приезд министра
По состоянию на вечер четверга, 59 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией с явлениями гастроэнтероколита в городе Джанкой в Крыму.
«Госпитализированы 59 детей из детсадов № 5, 9, 16», – сообщил корреспонденту УНИАН представитель Министерства здравоохранения автономии.
Сейчас в Джанкое работает бригада крымских специалистов – инфекционисты, педиатры, анестезиологи.
В пятницу ожидается приезд министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА.
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